OLYMPUS gewährte Anlegern Blick in die Bücher

OLYMPUS liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat OLYMPUS die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.20 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.120 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.69 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.68 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch