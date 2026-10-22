Olympic Circuit Technology: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Olympic Circuit Technology liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Olympic Circuit Technology die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.37 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.340 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.03 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35.11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Olympic Circuit Technology einen Umsatz von 1.50 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch