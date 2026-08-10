Olympia Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Olympia Industries hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.03 INR, nach 0.660 INR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Olympia Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32.73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 990.1 Millionen INR im Vergleich zu 746.0 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch