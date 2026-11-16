Olympia Financial Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Olympia Financial Group gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.65 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 1.93 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Olympia Financial Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.7 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13.15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch