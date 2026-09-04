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04.09.2026 06:37:00
Ollies Bargain Outlet präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ollies Bargain Outlet hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.42 USD gegenüber 0.990 USD im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9.09 Prozent auf 741.3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 679.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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