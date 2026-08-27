Olive Resource Capital gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Olive Resource Capital hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Olive Resource Capital hat ein EPS von 0.01 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.010 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Im abgelaufenen Quartal hat Olive Resource Capital 2.3 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 870.83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch