Olive Diagnostics se manifeste au grand jour et propose la première solution d'analyse d'urine mains libres au monde

Le seul prototype fonctionnel au monde se fixant facilement à n'importe quel réservoir WC, fournissant instantanément des diagnostics complets, des évaluations de santé et une détection précoce de plus de 20 maladies.

MENLO PARK, Californie, 1er septembre 2020 /PRNewswire/ -- Olive Diagnostics, un prestataire de solutions numériques de soins de santé et de diagnostic, transforme l'analyse d'urine à domicile grâce au K2, le seul prototype fonctionnel, mains libres et non invasif au monde. K2 s'installe sur n'importe quel réservoir WC, détectant la composition moléculaire de l'urine, générant des données de diagnostic personnalisées et sécurisées, directement reliées à une application mobile.

Vous n'irez plus aux toilettes comme avant !

K2 transforme une activité quotidienne en un outil de soins de santé personnalisé, pratique et à la pointe de la technologie. C'est une occasion en or pour les investisseurs du premier tour de table de financement.

En général, les gens vont aux toilettes cinq à sept fois par jour. C'est souvent leur première et dernière activité de la journée. Vérifier sa santé, identifier les problèmes potentiels, changer son mode de vie en conséquence et rechercher des soins appropriés sera certainement bien accueilli de tous.

« L'urine est au cœur de la médecine, du suivi médical. Les solutions actuelles sont fastidieuses, limitant l'analyse de suivi ou les antécédents médicaux », a déclaré le Dr Joseph Rosenblum, le Directeur médical de Maccabi Entrepreneurship. « Les gens veulent des solutions concrètes de soins de santé à domicile, des outils de diagnostic passifs, de prévention des maladies, de détection précoce et une intervention précise, notamment au regard la hausse des coûts des soins de santé et de la COVID-19. »

Les « solutions » classiques (tasse, papier, jauge) sont fastidieuses, peu hygiéniques, imprécises et lentes. Les données du K2, conformes à la norme HIPPA-RGPD, permettent d'établir des diagnostics précis de l'état de santé immédiat de la personne et des tendances à long terme, avant même qu'elle ait eu le temps de tirer la chasse d'eau.

Le financement initial étant assuré et le prototype achevé, il est l'heure de procéder aux tests bêta et d'obtenir des fonds supplémentaires. Le marché du K2 est énorme (nombre de personnes disposant d'un réservoir WC), démographique (chaque individu) et technologique (pensez au film Minority Report version maladies).

K2 combine la spectroscopie avec de puissantes analyses reposant sur l'IA, détectant de nombreux inhibiteurs de santé et agents mortels ; globules rouges, protéines (fréquentes dans la prééclampsie de la grossesse), électrolytes (déséquilibre), cétones, glucose, créatinine et bactéries (UTI) ; alertant les utilisateurs des problèmes présymptomatiques, parfois des semaines à l'avance.

La science sur laquelle repose K2 est prodigieuse : une détection moléculaire instantanée, avec un flux d'urine en mouvement. Elle repose sur le nuage afin d'étendre en permanence sa liste d'alertes sanitaires détectables, les avantages pour l'utilisateur et la valeur de l'investissement », a déclaré Guy Goldman, le PDG et cofondateur d'Olive. « Nous avons hâte de passer à la prochaine phase de croissance, à savoir la production active et au bout du compte, l'entrée dans les foyers et les cliniques du monde entier ! »

Cette possibilité d'investissement est riche de potentiel.

Le financement de départ d'Olive Diagnostics provient de Cleveland Clinic, d'Amgen, de l'Autorité israélienne de l'innovation, d'eHealth Ventures et d'investisseurs privés provenant d'Europe et des États-Unis.

Site Web : www.olivek2.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1246675/Olive_Diagnostics_Logo.jpg