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08.05.2026 08:24:28

Olin Turns To Q1 Loss, Sales Decline

Olin
21.43 CHF -2.70%
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(RTTNews) - Olin Corporation (OLN), a manufacturer and distributor of chemical products, reported a first-quarter loss, primarily due to lower sales.

Net loss attributable to Olin was $83 million or $0.73 per share, compared with net income of $1.4 million or $0.01 per share in the prior-year quarter.

The company posted an operating loss of $78.3 million, compared with operating income of $43.7 million a year earlier.

Sales declined 3.7% to $1.583 billion from $1.644 billion last year.

Olin shares closed at $26.76 on Thursday, down 7.08%.

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Short 14’028.27 13.77 BVLSMU
Short 14’565.40 8.83 S6WBNU
SMI-Kurs: 13’135.43 07.05.2026 17:30:09
Long 12’646.13 19.39 SI6BUU
Long 12’376.39 13.98 S9OBOU
Long 11’834.47 8.91 S69BTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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