Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’148 1.0%  SPI 18’161 0.7%  Dow 49’072 0.1%  DAX 24’309 -2.1%  Euro 0.9154 -0.4%  EStoxx50 5’892 -0.7%  Gold 5’380 -0.7%  Bitcoin 64’540 -5.5%  Dollar 0.7646 -0.5%  Öl 70.9 3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204NVIDIA994529Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Top News
Bitcoin-Treasury-Check: Aktien von Metaplanet und MicroStrategy im Vergleich
Rekordjahr 2026 erwartet: Xtrackers sieht neue Trends am ETF-Markt
Börsenfeiertage an der Zürcher Börse 2026: Dann hat die SIX handelsfrei
Aeva Technologies-Aktie im Fokus: Was Anleger über den neuen NVIDIA-Partner wissen müssen
Kein IPO? Star-Investor stellt Mega-Börsengang von SpaceX infrage
Suche...
eToro entdecken

Olin Aktie 958942 / US6806652052

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.01.2026 03:58:40

Olin Slips To Loss In Q4; Stock Down

Olin
16.84 CHF -1.62%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Olin Corp. (OLN) reported that its net loss for the fourth quarter 2025 was $85.7 million or $0.75 per share, compared to net income of $10.7 million, or $0.09 per share in the fourth quarter 2024.

Sales for the fourth quarter 2025 declined to $1.665 billion, from $1.671 billion last year.

The company expects its first quarter 2026 adjusted EBITDA to be lower than fourth quarter 2025 levels.

OLN closed at $22.34, down $0.40 or 1.76% at 4:00:02 PM EST. In after-hours trading at 7:58:51 PM EST, the stock dropped further to $20.24, reflecting a decline of $2.10 or 9.40%.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.