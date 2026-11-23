Olenox Industries liess sich am 20.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Olenox Industries die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Olenox Industries ein Ergebnis je Aktie von -126.800 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 572.38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Olenox Industries einen Umsatz von 1.1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch