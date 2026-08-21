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21.08.2026 06:37:00
Olenox Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Olenox Industries äusserte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 3.11 USD. Im Vorjahresquartal hatten -300.800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 194.44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0.7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.1 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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