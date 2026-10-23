Old Second Bancorp veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Old Second Bancorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.180 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Old Second Bancorp 115.2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1.60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 117.1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch