Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’165 -1.1%  SPI 19’906 -0.9%  Dow 52’219 0.0%  DAX 24’979 -0.7%  Euro 0.9297 0.0%  EStoxx50 6’257 -1.0%  Gold 4’081 -1.2%  Bitcoin 53’518 -0.5%  Dollar 0.8163 0.2%  Öl 98.8 5.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche149905998UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Lonza1384101
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Givaudan-Aktie sackt dennoch ab: Organisches Wachstum im zweiten Quartal beschleunigt
STMicroelectronics-Aktie knickt ein: Warum Umsatz- und Gewinnplus nicht ausreichen
Honeywell-Aktie zieht an: Konzern meldet solide Quartalszahlen - Gewinnprognose steigt
Siemens Energy-Aktie gibt weiter nach - tortz Einstiegsempfehlung von JPMorgan
Ford-Aktie stabil: Ford verbündet sich mit chinesischer Volvo-Mutter Geely
Suche...
ETF Sparplan

Old Republic International Aktie 958918 / US6802231042

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.07.2026 13:21:42

Old Republic International Bottom Line Climbs In Q2

Old Republic International
37.65 EUR 3.55%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Old Republic International (ORI) revealed a profit for its second quarter that Increased, from last year

The company's bottom line totaled $322.3 million, or $1.31 per share. This compares with $204.4 million, or $0.81 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 5.2% to $2.331 billion from $2.215 billion last year.

Old Republic International earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $322.3 Mln. vs. $204.4 Mln. last year. -EPS: $1.31 vs. $0.81 last year. -Revenue: $2.331 Bln vs. $2.215 Bln last year.

In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

Weiterlesen!