Old Republic International Aktie 958918 / US6802231042
|
22.01.2026 13:09:59
Old Republic International Announces Climb In Q4 Profit
(RTTNews) - Old Republic International (ORI) reported a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $206.3 million, or $0.82 per share. This compares with $105.1 million, or $0.42 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 19.0% to $2.38 billion from $2.00 billion last year.
Old Republic International earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $206.3 Mln. vs. $105.1 Mln. last year. -EPS: $0.82 vs. $0.42 last year. -Revenue: $2.38 Bln vs. $2.00 Bln last year.
Analysen zu Old Republic International Corp.
