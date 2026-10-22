Old National Bancor stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Old National Bancor hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0.66 USD. Im letzten Jahr hatte Old National Bancor einen Gewinn von 0.460 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0.23 Prozent auf 1.05 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Old National Bancor 1.05 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch