Old Mother Hubbard® s'associe à Loop™ pour aider les parents d'animaux domestiques à réduire les déchets d'emballage

Le fabricant de friandises pour chiens entièrement naturelles concevra un pot de friandises réutilisable, rechargeable grâce au système d'achat circulaire de Loop

TEWKSBURY, Massachusetts, 11 juin 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Old Mother Hubbard®, les friandises pour chiens entièrement naturelles, ont annoncé leur partenariat avec Loop™, offrant aux parents d'animaux domestiques une nouvelle façon de réduire les déchets d'emballage des aliments pour animaux domestiques et de contribuer à une industrie plus durable dans son ensemble.

Loop permet aux consommateurs d'acheter une variété de produits d'usage courant dans des emballages durables personnalisés et spécifiques à la marque, qui sont livrés dans un emballage réutilisable spécialement conçu pour l'expédition. Une fois le produit fini, l'emballage est collecté, nettoyé, rempli et réutilisé, créant ainsi un système révolutionnaire d'achat circulaire.

En tant que partenaire fondateur du lancement américain, Old Mother Hubbard travaille avec Loop à la conception et au développement d'emballages réutilisables pour ses friandises pour chiens entièrement naturelles qui permettront aux parents d'animaux domestiques d'obtenir une expédition réapprovisionnée sans gaspillage d'emballage.

« WellPet a été la première société américaine d'aliments pour animaux de compagnie dotée d'un programme de recyclage des emballages d'aliments pour animaux de compagnie Wellness, qui sont recyclés en toutes sortes d'objets, des chaises de jardin aux équipements de terrain de jeux. Notre marque Old Mother Hubbard, qui depuis 90 ans concocte d'authentiques friandises pour chiens entièrement naturelles, cuisinées en petites quantités à partir de recettes traditionnelles, sera l'une des premières marques d'aliments pour animaux de compagnie à collaborer avec Loop », a déclaré Greg Kean, vice-président de l'innovation et du développement des produits chez WellPet, le fabricant des friandises entièrement naturelles Old Mother Hubbard. « Nous le faisons par le biais d'un pot de friandises rechargeable pour que les parents d'animaux de compagnie puissent profiter du plaisir de la collation et ravir leurs animaux de compagnie de façon plus durable. Notre partenariat avec Loop renforce le fait que nos parents d'animaux partagent notre engagement à rendre le monde qui nous entoure plus vert. »

Loop est une initiative de TerraCycle, qui s'associe à d'importantes entreprises de produits de consommation, des détaillants, des villes et des établissements pour recycler les déchets difficiles à recycler. Elle a récemment lancé son programme pilote dans les États du centre du littoral de l'Atlantique de New York, du New Jersey, de Pennsylvanie, du Maryland et de Washington, D.C.

Pour en savoir plus sur les friandises pour chiens Old Mother Hubbard, visitez le site https://www.oldmotherhubbard.com.

Pour en savoir plus sur Loop, consultez https://loopstore.com/.

Old Mother Hubbard® « Give 'em some Snack Love® »

Depuis 1926, Old Mother Hubbard®, un fier membre de la famille des marques WellPet®, utilise les mêmes méthodes simples pour concocter ses collations pour chiens. Chaque recette maison est soigneusement élaborée à partir d'ingrédients sains qui permettent aux propriétaires de chiens de se sentir bien en donnant à leur chien une récompense saine venant du fond du cœur. Suivez Old Mother Hubbard sur Facebook, Twitter et Instagram. Veuillez visiter www.oldmotherhubbard.com pour en savoir plus.

