Old Dominion Freight Line: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Old Dominion Freight Line präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.28 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.59 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13.10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Old Dominion Freight Line einen Umsatz von 1.41 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch