OLB Group hat am 23.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.130 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 1.1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 51.52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch