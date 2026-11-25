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25.11.2026 06:37:00
OLB Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
OLB Group hat am 23.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.130 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 1.1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 51.52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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