Ola Electric Mobility informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ola Electric Mobility hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.75 INR gegenüber -0.970 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 45.05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.55 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 8.28 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch