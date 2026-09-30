Okuwa: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Okuwa hat am 29.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.99 JPY. Im Vorjahresviertel waren 5.86 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1.38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 63.52 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 64.41 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch