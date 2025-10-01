Okuwa: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Okuwa hat am 30.09.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5.86 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 3.31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 64.41 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Okuwa 63.86 Milliarden JPY umgesetzt.

