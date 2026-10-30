Okura Industrial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Okura Industrial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 217.51 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 82.49 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Okura Industrial im vergangenen Quartal 27.72 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34.03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Okura Industrial 20.68 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch