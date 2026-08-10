Okumura stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Okumura hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 95.66 JPY. Im Vorjahresviertel waren 102.90 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Okumura in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 6.35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 65.36 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 69.79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch