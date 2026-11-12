Okumura stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Okumura hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 108.59 JPY gegenüber 174.44 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 77.71 Milliarden JPY, gegenüber 81.51 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4.66 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch