OKUMURA ENGINEERING stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

OKUMURA ENGINEERING hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 46.52 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 70.54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.92 Milliarden JPY – ein Plus von 3.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OKUMURA ENGINEERING 2.83 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch