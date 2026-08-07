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07.08.2026 06:37:00
Okuma stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Okuma hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 84.52 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 23.29 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Okuma im vergangenen Quartal 51.90 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16.25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Okuma 44.65 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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