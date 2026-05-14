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14.05.2026 06:37:00

Okuma öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Okuma hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 66.84 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 34.58 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19.92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69.38 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 57.86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 208.03 JPY. Im Vorjahr waren 158.46 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14.05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 235.89 Milliarden JPY, während im Vorjahr 206.82 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’002.97 13.96 B0PS9U
Short 14’539.79 8.86 S1MBTU
SMI-Kurs: 13’212.96 13.05.2026 17:31:05
Long 12’642.16 19.15 SI6BUU
Long 12’372.26 13.81 S9OBOU
Long 11’830.02 8.81 SQFBLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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