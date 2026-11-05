Okuma legte Quartalsergebnis vor

Okuma veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 114.09 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 51.97 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 66.23 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 60.57 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch