Oktober 2026: So schätzen Experten die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie ein

Im vergangenen Oktober haben 7 Experten die Aktie von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) wie folgt eingeschätzt.

7 Experten sehen das Papier als Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 102,43 EUR beziffert, während der aktuelle SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Kurs an der Börse XETRA bei 50,95 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 94,00 EUR 84,49 28.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 100,00 EUR 96,27 28.10.2026 Jefferies & Company Inc. 84,00 EUR 64,87 28.10.2026 Jefferies & Company Inc. 109,00 EUR 113,94 27.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 125,00 EUR 145,34 15.10.2026 Deutsche Bank AG 100,00 EUR 96,27 08.10.2026 Warburg Research 105,00 EUR 106,08 06.10.2026

Redaktion Finanzen.net