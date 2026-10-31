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31.10.2026 18:00:38
Oktober 2026: So schätzen Experten die Lenzing-Aktie ein
Was Lenzing-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
Im vergangenen Oktober haben 2 Experten die Aktie von Lenzing wie folgt eingeschätzt.
2 Experten raten, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 14,85 EUR für die Lenzing-Aktie, was einem Anstieg von 4,05 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs von 10,80 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|12,70 EUR
|17,59
|28.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17,00 EUR
|57,41
|02.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lenzing AG
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30.10.26
|Handel in Wien: ATX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
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30.10.26
|Verluste in Wien: ATX Prime zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
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30.10.26
|Schwacher Handel: ATX am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
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30.10.26
|EQS-NVR: Lenzing AG: Release according to Article 135, Section 1 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
30.10.26
|EQS-NVR: Lenzing AG: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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30.10.26
|Handel in Wien: ATX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
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30.10.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels in Rot (finanzen.ch)
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30.10.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Lenzing AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
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Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.