Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Schaeffler-Aktie angepasst

Die Schaeffler-Aktie wurde im Oktober 2026 von 7 Analysten analysiert.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Schaeffler ein Kursziel von 8,386 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 2,58 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 5,810 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 7,50 EUR 29,09 14.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 8,50 EUR 46,30 13.10.2026 Jefferies & Company Inc. 8,70 EUR 49,74 13.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 8,50 EUR 46,30 13.10.2026 Jefferies & Company Inc. 8,70 EUR 49,74 13.10.2026 UBS AG 8,10 EUR 39,41 09.10.2026 Jefferies & Company Inc. 8,70 EUR 49,74 07.10.2026

Redaktion Finanzen.net