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31.10.2026 18:00:38
Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Schaeffler-Aktie angepasst
Die Schaeffler-Aktie wurde im Oktober 2026 von 7 Analysten analysiert.
3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Schaeffler ein Kursziel von 8,386 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 2,58 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 5,810 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|7,50 EUR
|29,09
|14.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|8,50 EUR
|46,30
|13.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|8,70 EUR
|49,74
|13.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|8,50 EUR
|46,30
|13.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|8,70 EUR
|49,74
|13.10.2026
|UBS AG
|8,10 EUR
|39,41
|09.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|8,70 EUR
|49,74
|07.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|13.10.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|UBS AG
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|UBS AG
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|Schaeffler Sell
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|Schaeffler Sell
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|Schaeffler Sell
|UBS AG
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|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
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|Schaeffler Neutral
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|UBS AG
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|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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