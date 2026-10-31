Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Renault-Aktie angepasst

Im Oktober 2026 haben 9 Experten die Renault-Aktie analysiert.

2 Experten empfehlen die Renault-Aktie zu kaufen, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Renault mit Halten ein, 3 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 32,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 3,83 EUR zum aktuellen PAR-Kurs von Renault in Höhe von 28,17 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 30,00 EUR 6,50 30.10.2026 UBS AG 26,00 EUR -7,70 30.10.2026 UBS AG 26,00 EUR -7,70 29.10.2026 Jefferies & Company Inc. 30,00 EUR 6,50 29.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 45,00 EUR 59,74 29.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 45,00 EUR 59,74 19.10.2026 Jefferies & Company Inc. 30,00 EUR 6,50 12.10.2026 Deutsche Bank AG 30,00 EUR 6,50 12.10.2026 UBS AG 26,00 EUR -7,70 09.10.2026

Redaktion Finanzen.net