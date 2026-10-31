|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
31.10.2026 18:00:38
Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Renault-Aktie angepasst
Im Oktober 2026 haben 9 Experten die Renault-Aktie analysiert.
2 Experten empfehlen die Renault-Aktie zu kaufen, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Renault mit Halten ein, 3 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 32,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 3,83 EUR zum aktuellen PAR-Kurs von Renault in Höhe von 28,17 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|30,00 EUR
|6,50
|30.10.2026
|UBS AG
|26,00 EUR
|-7,70
|30.10.2026
|UBS AG
|26,00 EUR
|-7,70
|29.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|30,00 EUR
|6,50
|29.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|45,00 EUR
|59,74
|29.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|45,00 EUR
|59,74
|19.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|30,00 EUR
|6,50
|12.10.2026
|Deutsche Bank AG
|30,00 EUR
|6,50
|12.10.2026
|UBS AG
|26,00 EUR
|-7,70
|09.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Renault S.A.
|
31.10.26
|Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Renault-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
30.10.26
|Verluste in Paris: CAC 40 liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 nachmittags fester (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Renault-Aktie zieht dennoch deutlich an: Wachstum verlangsamt sich im dritten Quartal (AWP)
|
29.10.26
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Renault S.A.
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.