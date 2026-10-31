Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der DocMorris-Aktie angepasst

3 Analysten gaben ihre Einschätzung der DocMorris-Aktie preis.

1 Experte rät die DocMorris-Aktie zu kaufen, 2 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 13,17 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von DocMorris auf 15,32 CHF beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 11,00 CHF -28,20 26.10.2026 Deutsche Bank AG 17,50 CHF 14,23 16.10.2026 Jefferies & Company Inc. 11,00 CHF -28,20 15.10.2026

Redaktion Finanzen.net