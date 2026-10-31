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31.10.2026 18:00:38
Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der DocMorris-Aktie angepasst
3 Analysten gaben ihre Einschätzung der DocMorris-Aktie preis.
1 Experte rät die DocMorris-Aktie zu kaufen, 2 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 13,17 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von DocMorris auf 15,32 CHF beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|11,00 CHF
|-28,20
|26.10.2026
|Deutsche Bank AG
|17,50 CHF
|14,23
|16.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|11,00 CHF
|-28,20
|15.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
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18:00
|Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der DocMorris-Aktie angepasst (finanzen.net)
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30.10.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
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30.10.26
|DocMorris Aktie News: Anleger schicken DocMorris am Freitagmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
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30.10.26
|SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
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30.10.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris fällt am Vormittag (finanzen.ch)
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27.10.26
|Gewinne in Zürich: SPI klettert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
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27.10.26
|Handel in Zürich: Anleger lassen SPI am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
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23.10.26
|SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DocMorris-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
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|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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