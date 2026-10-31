Oktober 2026: Experten empfehlen Porsche vz-Aktie mehrheitlich zum Kauf

17 Analysten gaben ihre Einschätzung der Porsche vz-Aktie preis.

9 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von Porsche vz mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 50,59 EUR, was einem Anstieg von 3,87 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Porsche vz-Aktie von 46,72 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 55,00 EUR 17,72 28.10.2026 RBC Capital Markets 40,00 EUR -14,38 27.10.2026 UBS AG 60,00 EUR 28,42 27.10.2026 Jefferies & Company Inc. 47,00 EUR 0,60 27.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 7,02 27.10.2026 Jefferies & Company Inc. 47,00 EUR 0,60 14.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 7,02 13.10.2026 Deutsche Bank AG 55,00 EUR 17,72 13.10.2026 Jefferies & Company Inc. 47,00 EUR 0,60 12.10.2026 UBS AG 60,00 EUR 28,42 09.10.2026 Deutsche Bank AG 55,00 EUR 17,72 09.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 46,00 EUR -1,54 09.10.2026 UBS AG 60,00 EUR 28,42 08.10.2026 RBC Capital Markets 40,00 EUR -14,38 08.10.2026 Jefferies & Company Inc. 49,00 EUR 4,88 08.10.2026 Jefferies & Company Inc. 49,00 EUR 4,88 07.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 7,02 07.10.2026

Redaktion Finanzen.net