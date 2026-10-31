|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
31.10.2026 18:00:38
Oktober 2026: Experten empfehlen Porsche vz-Aktie mehrheitlich zum Kauf
17 Analysten gaben ihre Einschätzung der Porsche vz-Aktie preis.
9 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von Porsche vz mit Halten ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 50,59 EUR, was einem Anstieg von 3,87 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Porsche vz-Aktie von 46,72 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|55,00 EUR
|17,72
|28.10.2026
|RBC Capital Markets
|40,00 EUR
|-14,38
|27.10.2026
|UBS AG
|60,00 EUR
|28,42
|27.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|47,00 EUR
|0,60
|27.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|7,02
|27.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|47,00 EUR
|0,60
|14.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|7,02
|13.10.2026
|Deutsche Bank AG
|55,00 EUR
|17,72
|13.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|47,00 EUR
|0,60
|12.10.2026
|UBS AG
|60,00 EUR
|28,42
|09.10.2026
|Deutsche Bank AG
|55,00 EUR
|17,72
|09.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|46,00 EUR
|-1,54
|09.10.2026
|UBS AG
|60,00 EUR
|28,42
|08.10.2026
|RBC Capital Markets
|40,00 EUR
|-14,38
|08.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|49,00 EUR
|4,88
|08.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|49,00 EUR
|4,88
|07.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|7,02
|07.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
31.10.26
|Oktober 2026: Experten empfehlen Porsche vz-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
30.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz legt am Freitagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
30.10.26
|EQS-News: Engineer at heart: Dr Michael Steiner is ending his tenure on the Executive Board of Porsche (EQS Group)
|
30.10.26
|EQS-News: Ein Ingenieur aus Leidenschaft: Dr. Michael Steiner beendet seine Vorstandstätigkeit bei Porsche (EQS Group)
|
30.10.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag höher (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|28.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.