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31.10.2026 18:00:38
Oktober 2026: Experten empfehlen LPKF Laser Electronics-Aktie mehrheitlich zum Kauf
So schätzten Experten die LPKF Laser Electronics-Aktie im letzten Monat ein.
2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu LPKF Laser Electronics veröffentlicht.
2 Analysten empfehlen die LPKF Laser Electronics-Aktie mit Kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 23,50 EUR für die LPKF Laser Electronics-Aktie, was einem Anstieg von 13,25 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 10,25 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|23,50 EUR
|129,27
|30.10.2026
|Warburg Research
|23,50 EUR
|129,27
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu LPKF Laser & Electronics AG
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|Warburg Research
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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