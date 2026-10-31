Oktober 2026: Experten empfehlen GEA-Aktie mehrheitlich zum Kauf

8 Analysten gaben ihre Einschätzung der GEA-Aktie preis.

4 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von GEA mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 72,25 EUR, was einem Anstieg von 4,35 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der GEA-Aktie von 67,90 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 76,00 EUR 11,93 22.10.2026 Bernstein Research 69,00 EUR 1,62 15.10.2026 RBC Capital Markets 76,00 EUR 11,93 09.10.2026 Warburg Research 67,00 EUR -1,33 08.10.2026 Barclays Capital 79,00 EUR 16,35 06.10.2026 Bernstein Research 69,00 EUR 1,62 06.10.2026 RBC Capital Markets 74,00 EUR 8,98 05.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 68,00 EUR 0,15 05.10.2026

Redaktion Finanzen.net