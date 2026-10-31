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31.10.2026 18:00:38
Oktober 2026: Experten empfehlen GEA-Aktie mehrheitlich zum Kauf
So geht es mit der GEA-Aktie Experten zufolge weiter.
8 Analysten gaben ihre Einschätzung der GEA-Aktie preis.
4 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von GEA mit Halten ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 72,25 EUR, was einem Anstieg von 4,35 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der GEA-Aktie von 67,90 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|76,00 EUR
|11,93
|22.10.2026
|Bernstein Research
|69,00 EUR
|1,62
|15.10.2026
|RBC Capital Markets
|76,00 EUR
|11,93
|09.10.2026
|Warburg Research
|67,00 EUR
|-1,33
|08.10.2026
|Barclays Capital
|79,00 EUR
|16,35
|06.10.2026
|Bernstein Research
|69,00 EUR
|1,62
|06.10.2026
|RBC Capital Markets
|74,00 EUR
|8,98
|05.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|68,00 EUR
|0,15
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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