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|
31.10.2026 22:30:38
Oktober 2026: Experten empfehlen Boeing-Aktie mehrheitlich zum Kauf
So schätzten Analysten die Boeing-Aktie im letzten Monat ein.
Im abgelaufenen Monat haben 29 Experten ihre Analyse der Boeing-Aktie abgegeben.
27 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen das Halten der Boeing-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 250,62 USD. Dies kommt einem Anstieg von 79,07 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Boeing-Aktie von 171,55 USD gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|223,00 USD
|29,99
|29.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|230,00 USD
|34,07
|28.10.2026
|RBC Capital Markets
|235,00 USD
|36,99
|28.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|290,00 USD
|69,05
|27.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|265,00 USD
|54,47
|27.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|265,00 USD
|54,47
|27.10.2026
|RBC Capital Markets
|235,00 USD
|36,99
|27.10.2026
|RBC Capital Markets
|235,00 USD
|36,99
|27.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|265,00 USD
|54,47
|26.10.2026
|RBC Capital Markets
|235,00 USD
|36,99
|21.10.2026
|Bernstein Research
|278,00 USD
|62,05
|19.10.2026
|RBC Capital Markets
|235,00 USD
|36,99
|15.10.2026
|RBC Capital Markets
|265,00 USD
|54,47
|13.10.2026
|Bernstein Research
|278,00 USD
|62,05
|12.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|265,00 USD
|54,47
|12.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|265,00 USD
|54,47
|08.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|265,00 USD
|54,47
|05.10.2026
|Bernstein Research
|298,00 USD
|73,71
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
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29.10.26
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29.10.26
|Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
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28.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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28.10.26
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Analysen zu Boeing Co.
|29.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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