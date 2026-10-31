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|
31.10.2026 18:00:38
Oktober 2026: Experten empfehlen 1&1-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Was 1&1-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
Im abgelaufenen Monat haben 1 Experten ihre Einschätzung der 1&1-Aktie veröffentlicht.
1 Experte rät die 1&1-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 30,00 EUR für die 1&1-Aktie, was einem Anstieg von 5,95 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 24,05 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|-
|-
|07.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30,00 EUR
|24,74
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu 1&1 AG
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|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
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|Börse Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell (finanzen.ch)
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|Verluste in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
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30.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.ch)
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28.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
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28.10.26
|Handel in Frankfurt: SDAX steigt (finanzen.ch)
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28.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX in Grün (finanzen.ch)
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28.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu 1&1 AG
|07.10.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|1&1 Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|28.04.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|26.03.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|14.02.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|23.01.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|1&1 Halten
|DZ BANK
|21.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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