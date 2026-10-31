Oktober 2026: Experten empfehlen 1&1-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Im abgelaufenen Monat haben 1 Experten ihre Einschätzung der 1&1-Aktie veröffentlicht.

1 Experte rät die 1&1-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 30,00 EUR für die 1&1-Aktie, was einem Anstieg von 5,95 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 24,05 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG - - 07.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 30,00 EUR 24,74 01.10.2026

Redaktion Finanzen.net