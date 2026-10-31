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31.10.2026 18:00:38
Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie
Im Oktober 2026 haben 2 Experten die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie analysiert.
2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 115,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 26,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von TKMS thyssenkrupp Marine Systems in Höhe von 88,80 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|115,00 EUR
|29,50
|19.10.2026
|Deutsche Bank AG
|115,00 EUR
|29,50
|19.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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