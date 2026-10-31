Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

Im Oktober 2026 haben 2 Experten die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie analysiert.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 115,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 26,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von TKMS thyssenkrupp Marine Systems in Höhe von 88,80 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 115,00 EUR 29,50 19.10.2026 Deutsche Bank AG 115,00 EUR 29,50 19.10.2026

Redaktion Finanzen.net