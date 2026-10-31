Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur Ottobock-Aktie

Die Ottobock-Aktie wurde im Oktober 2026 von 2 Experten analysiert.

2 Analysten empfehlen die Ottobock-Aktie mit Kaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 80,00 EUR, was einem Anstieg von 31,85 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Ottobock-Aktie von 48,15 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 75,00 EUR 55,76 21.10.2026 Deutsche Bank AG 85,00 EUR 76,53 20.10.2026

Redaktion Finanzen.net