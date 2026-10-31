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31.10.2026 18:00:38
Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur Ottobock-Aktie
Die Ottobock-Aktie wurde im Oktober 2026 von 2 Experten analysiert.
2 Analysten empfehlen die Ottobock-Aktie mit Kaufen.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 80,00 EUR, was einem Anstieg von 31,85 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Ottobock-Aktie von 48,15 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|75,00 EUR
|55,76
|21.10.2026
|Deutsche Bank AG
|85,00 EUR
|76,53
|20.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Ottobock
|21.10.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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