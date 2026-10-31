Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur Nordex-Aktie

8 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Nordex veröffentlicht.

6 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten empfehlen die Nordex-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 53,22 EUR für die Nordex-Aktie, was einem Anstieg von 15,48 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 37,74 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 61,00 EUR 61,63 19.10.2026 Jefferies & Company Inc. 63,00 EUR 66,93 16.10.2026 RBC Capital Markets 36,00 EUR -4,61 16.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 58,00 EUR 53,68 12.10.2026 Jefferies & Company Inc. 60,00 EUR 58,98 12.10.2026 RBC Capital Markets 36,00 EUR -4,61 09.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 52,80 EUR 39,90 02.10.2026 Deutsche Bank AG 59,00 EUR 56,33 02.10.2026

Redaktion Finanzen.net