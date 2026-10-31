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31.10.2026 18:00:38
Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur Nordex-Aktie
Analysten haben im abgelaufenen Monat die Nordex-Aktie unter die Lupe genommen.
8 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Nordex veröffentlicht.
6 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten empfehlen die Nordex-Aktie zu verkaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 53,22 EUR für die Nordex-Aktie, was einem Anstieg von 15,48 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 37,74 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|61,00 EUR
|61,63
|19.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|63,00 EUR
|66,93
|16.10.2026
|RBC Capital Markets
|36,00 EUR
|-4,61
|16.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|58,00 EUR
|53,68
|12.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|60,00 EUR
|58,98
|12.10.2026
|RBC Capital Markets
|36,00 EUR
|-4,61
|09.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|52,80 EUR
|39,90
|02.10.2026
|Deutsche Bank AG
|59,00 EUR
|56,33
|02.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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26.10.26
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22.10.26
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22.10.26
|EQS-News: Nordex Group tritt mit 192-MW-Auftrag von Mercury in den neuseeländischen Markt ein (EQS Group)
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22.10.26
|EQS-News: Nordex Group enters New Zealand market with 192 MW order from Mercury (EQS Group)
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Analysen zu Nordex AG
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|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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