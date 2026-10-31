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31.10.2026 18:00:38
Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
So haben Experten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zuletzt eingeschätzt.
14 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht.
10 Experten stufen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie als Kauf ein, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von DHL Group (ex Deutsche Post) mit Halten ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 61,82 EUR, was einem Anstieg von 3,14 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie von 58,68 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|65,00 EUR
|10,77
|29.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|65,00 EUR
|10,77
|27.10.2026
|Bernstein Research
|47,00 EUR
|-19,90
|23.10.2026
|Barclays Capital
|63,00 EUR
|7,36
|20.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|19.10.2026
|Deutsche Bank AG
|64,00 EUR
|9,07
|19.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|65,00 EUR
|10,77
|17.10.2026
|RBC Capital Markets
|67,00 EUR
|14,18
|16.10.2026
|RBC Capital Markets
|67,00 EUR
|14,18
|15.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|65,00 EUR
|10,77
|12.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|65,00 EUR
|10,77
|09.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|65,00 EUR
|10,77
|08.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|61,00 EUR
|3,95
|08.10.2026
|UBS AG
|59,50 EUR
|1,40
|06.10.2026
|Bernstein Research
|47,00 EUR
|-19,90
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|19.10.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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