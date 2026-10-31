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31.10.2026 18:00:38
Oktober 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Deutsche Bank-Aktie
So geht es mit der Deutsche Bank-Aktie Experten zufolge weiter.
Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Analyse der Deutsche Bank-Aktie abgegeben.
10 Experten raten die Deutsche Bank-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Deutsche Bank mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 37,59 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 7,51 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Deutsche Bank in Höhe von 30,08 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|38,00 EUR
|26,33
|30.10.2026
|RBC Capital Markets
|40,00 EUR
|32,98
|29.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|28.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|33,00 EUR
|9,71
|28.10.2026
|UBS AG
|37,00 EUR
|23,01
|28.10.2026
|RBC Capital Markets
|36,00 EUR
|19,68
|28.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|41,00 EUR
|36,30
|28.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|33,00 EUR
|9,71
|27.10.2026
|UBS AG
|37,00 EUR
|23,01
|23.10.2026
|Warburg Research
|41,50 EUR
|37,97
|07.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|41,00 EUR
|36,30
|06.10.2026
|RBC Capital Markets
|36,00 EUR
|19,68
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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