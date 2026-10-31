Oktober 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Deutsche Bank-Aktie

Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Analyse der Deutsche Bank-Aktie abgegeben.

10 Experten raten die Deutsche Bank-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Deutsche Bank mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 37,59 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 7,51 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Deutsche Bank in Höhe von 30,08 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 38,00 EUR 26,33 30.10.2026 RBC Capital Markets 40,00 EUR 32,98 29.10.2026 DZ BANK - - 28.10.2026 Jefferies & Company Inc. 33,00 EUR 9,71 28.10.2026 UBS AG 37,00 EUR 23,01 28.10.2026 RBC Capital Markets 36,00 EUR 19,68 28.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 41,00 EUR 36,30 28.10.2026 Jefferies & Company Inc. 33,00 EUR 9,71 27.10.2026 UBS AG 37,00 EUR 23,01 23.10.2026 Warburg Research 41,50 EUR 37,97 07.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 41,00 EUR 36,30 06.10.2026 RBC Capital Markets 36,00 EUR 19,68 05.10.2026

Redaktion Finanzen.net