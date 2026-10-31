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31.10.2026 18:00:38
Oktober 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Andritz-Aktie
So schätzten Analysten die Andritz-Aktie im letzten Monat ein.
Die Andritz-Aktie wurde im Oktober 2026 von 2 Experten analysiert.
2 Experten empfehlen die Andritz-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Andritz ein Kursziel von 99,00 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 18,40 EUR gegenüber dem aktuellen WIEN-Kurs von 80,60 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|99,00 EUR
|22,83
|30.10.2026
|Deutsche Bank AG
|99,00 EUR
|22,83
|20.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Andritz AG
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|Wiener Börse-Handel: So performt der ATX nachmittags (finanzen.ch)
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29.10.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
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29.10.26
|Börse Wien in Rot: ATX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.ch)
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29.10.26
|EQS-News: ANDRITZ verzeichnet hohen Auftragseingang und starkes Umsatzwachstum im dritten Quartal 2026 (EQS Group)
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29.10.26
|EQS-News: ANDRITZ achieves high order intake and strong revenue growth in Q3 2026 (EQS Group)
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28.10.26
|EQS-CMS: Andritz AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen (EQS Group)
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28.10.26
|EQS-CMS: Andritz AG: Other issuer/company information (EQS Group)
Analysen zu Andritz AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.