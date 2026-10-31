Oktober 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Andritz-Aktie

Die Andritz-Aktie wurde im Oktober 2026 von 2 Experten analysiert.

2 Experten empfehlen die Andritz-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Andritz ein Kursziel von 99,00 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 18,40 EUR gegenüber dem aktuellen WIEN-Kurs von 80,60 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 99,00 EUR 22,83 30.10.2026 Deutsche Bank AG 99,00 EUR 22,83 20.10.2026

Redaktion Finanzen.net