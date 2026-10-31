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31.10.2026 18:00:38
Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei Richemont-Aktie
Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Richemont-Aktie.
Im Oktober 2026 haben 7 Experten die Richemont-Aktie analysiert.
6 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 206,43 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Richemont auf 165,80 CHF beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|220,00 CHF
|32,69
|21.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|200,00 CHF
|20,63
|15.10.2026
|RBC Capital Markets
|220,00 CHF
|32,69
|15.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|170,00 CHF
|2,53
|15.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|200,00 CHF
|20,63
|08.10.2026
|UBS AG
|210,00 CHF
|26,66
|05.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|225,00 CHF
|35,71
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Richemont Buy
|UBS AG
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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