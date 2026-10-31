Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei Richemont-Aktie

Im Oktober 2026 haben 7 Experten die Richemont-Aktie analysiert.

6 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 206,43 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Richemont auf 165,80 CHF beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 220,00 CHF 32,69 21.10.2026 Jefferies & Company Inc. 200,00 CHF 20,63 15.10.2026 RBC Capital Markets 220,00 CHF 32,69 15.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 170,00 CHF 2,53 15.10.2026 Jefferies & Company Inc. 200,00 CHF 20,63 08.10.2026 UBS AG 210,00 CHF 26,66 05.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 225,00 CHF 35,71 05.10.2026

Redaktion Finanzen.net