Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei Fresenius SE-Aktie

Im Oktober 2026 haben 8 Experten die Fresenius SE-Aktie analysiert.

8 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 55,08 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Fresenius SE auf 47,80 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 55,20 EUR 15,49 30.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 55,20 EUR 15,49 26.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 54,00 EUR 12,98 23.10.2026 Jefferies & Company Inc. 55,00 EUR 15,07 21.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 55,20 EUR 15,49 20.10.2026 Deutsche Bank AG 56,00 EUR 17,17 16.10.2026 Jefferies & Company Inc. 55,00 EUR 15,07 05.10.2026 Jefferies & Company Inc. 55,00 EUR 15,07 01.10.2026

Redaktion Finanzen.net