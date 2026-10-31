|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
31.10.2026 18:00:38
Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei Fresenius SE-Aktie
Im Oktober 2026 haben 8 Experten die Fresenius SE-Aktie analysiert.
8 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 55,08 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Fresenius SE auf 47,80 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|55,20 EUR
|15,49
|30.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|55,20 EUR
|15,49
|26.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|54,00 EUR
|12,98
|23.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|55,00 EUR
|15,07
|21.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|55,20 EUR
|15,49
|20.10.2026
|Deutsche Bank AG
|56,00 EUR
|17,17
|16.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|55,00 EUR
|15,07
|05.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|55,00 EUR
|15,07
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
|
31.10.26
|Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei Fresenius SE-Aktie (finanzen.net)
|
28.10.26
|DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt schlussendlich (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
23.10.26
|XETRA-Handel LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Buy an Fresenius SE-Aktie (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Fresenius SE-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
|30.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Fresenius Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Fresenius Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Fresenius Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.