Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei Eni-Aktie

Die Eni-Aktie wurde im Oktober 2026 von 12 Analysten unter die Lupe genommen.

9 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 29,25 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 2,19 EUR zum aktuellen FSE-Kurs von Eni in Höhe von 27,07 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 29,00 EUR 7,15 26.10.2026 UBS AG 32,00 EUR 18,23 26.10.2026 DZ BANK - - 23.10.2026 RBC Capital Markets 28,00 EUR 3,45 23.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 28,00 EUR 3,45 23.10.2026 Jefferies & Company Inc. 30,00 EUR 10,84 23.10.2026 UBS AG 30,00 EUR 10,84 23.10.2026 UBS AG 30,00 EUR 10,84 21.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 28,00 EUR 3,45 21.10.2026 RBC Capital Markets 28,00 EUR 3,45 20.10.2026 Jefferies & Company Inc. 30,00 EUR 10,84 13.10.2026 RBC Capital Markets 28,00 EUR 3,45 09.10.2026 UBS AG 30,00 EUR 10,84 06.10.2026

Redaktion Finanzen.net