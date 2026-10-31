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31.10.2026 18:00:38
Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei Eni-Aktie
Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Eni-Aktie.
Die Eni-Aktie wurde im Oktober 2026 von 12 Analysten unter die Lupe genommen.
9 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 29,25 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 2,19 EUR zum aktuellen FSE-Kurs von Eni in Höhe von 27,07 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|29,00 EUR
|7,15
|26.10.2026
|UBS AG
|32,00 EUR
|18,23
|26.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.10.2026
|RBC Capital Markets
|28,00 EUR
|3,45
|23.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|28,00 EUR
|3,45
|23.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|30,00 EUR
|10,84
|23.10.2026
|UBS AG
|30,00 EUR
|10,84
|23.10.2026
|UBS AG
|30,00 EUR
|10,84
|21.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|28,00 EUR
|3,45
|21.10.2026
|RBC Capital Markets
|28,00 EUR
|3,45
|20.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|30,00 EUR
|10,84
|13.10.2026
|RBC Capital Markets
|28,00 EUR
|3,45
|09.10.2026
|UBS AG
|30,00 EUR
|10,84
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Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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