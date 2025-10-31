Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Analysten-Meinungen 31.10.2025 18:00:38

Oktober 2025: Experten empfehlen Nemetschek SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

So haben Experten die Nemetschek SE-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Nemetschek
92.84 CHF -1.35%
Die Nemetschek SE-Aktie wurde im Oktober 2025 von 3 Experten analysiert.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst hält die Nemetschek SE-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 127,67 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Nemetschek SE auf 100,00 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.100,00 EUR-16.10.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)125,00 EUR25,0003.10.2025
Goldman Sachs Group Inc.158,00 EUR58,0001.10.2025

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Nemetschek Group