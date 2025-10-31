Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
31.10.2025 18:00:38
Oktober 2025: Experten empfehlen Nemetschek SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf
So haben Experten die Nemetschek SE-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Nemetschek
92.84 CHF -1.35%
Die Nemetschek SE-Aktie wurde im Oktober 2025 von 3 Experten analysiert.
2 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst hält die Nemetschek SE-Aktie für einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 127,67 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Nemetschek SE auf 100,00 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|100,00 EUR
|-
|16.10.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|125,00 EUR
|25,00
|03.10.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|158,00 EUR
|58,00
|01.10.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Nemetschek Group
