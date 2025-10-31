Oktober 2025: Experten empfehlen Nemetschek SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Die Nemetschek SE-Aktie wurde im Oktober 2025 von 3 Experten analysiert.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst hält die Nemetschek SE-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 127,67 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Nemetschek SE auf 100,00 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 100,00 EUR - 16.10.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 125,00 EUR 25,00 03.10.2025 Goldman Sachs Group Inc. 158,00 EUR 58,00 01.10.2025

Redaktion finanzen.ch