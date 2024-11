Oktober 2024: Experten empfehlen Alphabet-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Im vergangenen Oktober haben 3 Experten die Aktie von Alphabet wie folgt eingeschätzt.

3 Analysten empfehlen die Alphabet C (ex Google)-Aktie mit Kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 208,00 USD für die Alphabet C (ex Google)-Aktie, was einem Anstieg von 35,31 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 172,69 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 30.10.2024 DZ BANK - - 30.10.2024 JP Morgan Chase & Co. 208,00 USD 20,45 11.10.2024 JP Morgan Chase & Co. 208,00 USD 20,45 09.10.2024 JP Morgan Chase & Co. 208,00 USD 20,45 07.10.2024

