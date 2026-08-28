Okta legte Quartalsergebnis vor

Okta hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0.65 USD. Im letzten Jahr hatte Okta einen Gewinn von 0.370 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10.58 Prozent auf 805.0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 728.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch